Eckernförde

Die Runaways-Herren gewannen das 42,195-Kilometer-Rennen des 18. Eckernförder-Bank-Staffelmarathons mit einer Zeit von 2:26:34 Stunden. „Es war ein Start-Ziel-Sieg", sagte Schlussläufer Hauke Timme zum Vergleich von 74 Erwachsenen-Teams. Allerdings hatten die Runaways die ganze Zeit die Zweitplatzierten vom Borener SV als Verfolger. „Nach der ersten Runde war unser Startläufer Mansor Farah gerade zehn Sekunden schneller als Nick Hansen vom Borener SV. Doch im Anschluss konnten wir den Vorsprung ausbauen", so Timme. Die Borener brauchten schließlich 2:35:28 Stunden.

Rekordzeit in der Mixed-Staffel-Wertung

Erstmals wurde vom veranstaltenden Eckernförder MTV und dem Sponsor eine Rekordprämie für die 23 Mixed-Staffeln ausgelobt. Bedingung war eine Zeit unter drei Stunden. Für fünf Frauen und zwei Männer der Runaways war das kein Problem. Mit dem Zieleinlauf von Lara Hülsebusch nach 2:44:04 Stunden waren der Staffel 200 Euro sicher. In der Gesamtwertung lag sie damit auf Rang drei. „Wir wären gern als Frauenstaffel gestartet. Aber wegen des Flensburg-Marathons haben wir nicht genug Starterinnen", erläuterte Teamsprecherin Corinna Beck.

Trainer ist stolz auf das Team

2018 hatten die Runaways-Frauen mit 2:44:01 Stunden eine neue Bestzeit bei den Läuferinnen gesetzt. Im Feld ohne Runaways-Frauen lagen schließlich die MTV Dänischenhagen Mädels vorne. Schlussläuferin Luca Schulz sicherte nach 3:19 Stunden den Erfolg der zehn Sportlerinnen im Alter von 14 bis 24 Jahren. „Es ist das erste Mal, das wir mit den Frauen beim Staffelmarathon gewinnen konnten", sagte Trainer Axel Schulz stolz.

Erfreut war Cheforganisator Gustav Mehlert über die Beteiligung beim 8. Atlas-BKK-Ahlmann-Schülerstaffelmarathon. „39 Teams hatten gemeldet. Das war eine neue Höchstmarke“, so Mehlert. Unter ihnen war das Team „Wieselflinke Fleckebyer“ am schnellsten. Es benötigte 3:19:53 Stunden für die zehn Runden am Borbyer Ufer. Mehlert haderte mit den nur sieben Paaren beim 9. Autohaus-Hansa-Nord-Duomarathon. Bei ihnen hatte das Duo von der SG Athletico Büdelsdorf die Nase vorn (2:59:06). Mehlert will den Staffelmarathon-Termin 2020 so legen, dass er nicht mit dem Flensburg-Marathon kollidiert.