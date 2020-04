Dorffunk im Wohld und in Nortorf

Gettorf

Handy zücken, App aufrufen, los geht es: „Grüße aus Schinkel“, schreibt Birthe O., Tom J. meldet Gleiches aus Tüttendorf, Klaus D. aus Gettorf. Elli R. und Günter W. winken aus Altenholz-Stift zurück.

Kaum geladen, zieht die neue App für alle ländlichen und kleinstädtischen Regionen Schleswig-Holsteins schon digitale Kreise in der Region. Nur die kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster sind ausnahmsweise mal hinten dran. Für sie steht das neue soziale Netzwerk Dorffunk noch nicht in vollem Umfang parat.

Anzeige

Passender könnte der Start kaum sein: Es gibt eine Videokonferenz am Dienstag. Amtsdirektor Matthias Meins hat im Amtsgebäude Dänischer Wohld in Gettorf die Technik im Griff.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder zum neuen sozialen Netzwerk Dorffunk SH.

Dorffunk SH wird in Gettorf in der Videokonferenz präsentiert

Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU), sein erster Stellvertreter Joachim Wendt-Köhler ( SPD) und Hermann-Josef Thoben, Vorsitzender der Akademie für Ländliche Räume Schleswig-Holstein, stellen den Dorffunk per Stream aus den heimischen Arbeitszimmern vor. Die Corona-Prävention ließe gar kein Treffen im Amt zu.

Das ist der Dorffunk: eine interaktive Plattform ohne finanzielle Interessen, die Nachbarschaftsdienste und Bürger-Kommunikation im Dorf und über Gemeindegrenzen hinaus in allen Landkreisen befeuern soll.

Entwickelt hat sie das Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern, das gleichzeitig an dieser Kommunikationsform an der Basis forschen und sie weiter optimieren wird. Es gibt die Rubriken "Neu", "Plausch", "Biete" und "Suche" (nachbarschaftliche Hilfe), "Events".

Osdorf hat seine Nachbarschaftshilfe ins neue soziale Netzwerk eingestellt

Die Gemeinde Osdorf hat hier gleich ihre Einkaufshilfe für die Corona-Risikogruppen eingestellt. Außerdem kann man geschlossene Gruppen einrichten. So beziehen sich schon vorhandene Gruppen beispielsweise auf Mitfahrgelegenheiten und Jobs.

„Die Akademie für Ländliche Räume hat sich eine der ersten Landeslizenzen gesichert“, berichtet Thoben.

„Der Dorffunk ist genau das, was uns ohnehin vorschwebte. Jetzt, wo so viele Menschen ans Zuhause mehr oder weniger gebunden sind und sich nach Kommunikation sehnen, ist der Dorffunk optimal. Deshalb haben wir uns so beeilt.“

#SH_WLAN, Sparkassen und Akademie sind Partner des Dorffunks

Der Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein griff der Akademie sofort unter die Arme und machte das Geld aus der Lotterie „Los-Sparen“ locker. Der Provider #SH_WLAN der Omnis GmbH übernahm gleich den technischen Support.

„ Dorffunk ist auch Antwort auf die aktuelle Herausforderung. Wir klinken uns deshalb auch als Gemeinde sofort ein. So können wir die Vernetzung der aktuellen Hilfsangebote im Zeichen von Corona zusätzlich unterstützen“, fassen Bürgermeister Frank und Vize Wendt-Köhler zusammen.

„Wir werden per Dorffunk auch laufend alle Informationen für die Bürger aktualisieren und auf neue Entwicklungen reagieren. Das ist eine super Sache.“ Auch die Stadt Nortorf stieg spontan ein, ebenso wie Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg.

Die Bürger-App Hinter " Dorffunk SH" stecken Jahre Arbeit des Fraunhofer-Instituts Kaiserslautern. Rheinland-Pfalz stützte die millionenschwere Entwicklung der Gratis-Bürger-App. Schleswig-Holstein ist erstes Bundesland mit Lizenz außerhalb von Rheinland-Pfalz. Der Sparkassen- und Giroverband machte den Lizenzkauf der Akademie für ländliche Räume möglich. #SH_WLAN mit dem Partner Sparkassen ist Supporter. Dahinter stehen Kieler Nachrichten und die Sparkassen.

Nortorf setzt auf die breite Beteiligung der Bürger am Dorffunk SH

Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann ( CDU): „Die lokale Kommunikationsbasis kann aber nur durch das Mitmachen aller gut laufen. Wir setzen deshalb auf breite Akzeptanz auch derer, die bislang nicht in sozialen Medien unterwegs waren.“

Aus gutem Grund. Kommerzielle Anbieter reichen Daten weiter, Werbung fließt ein. „Der Dorffunk ist datenschutzrechtlich sehr gut abgesichert, und das System wird in Deutschland abgewickelt“, unterstreicht Thoben. „Prompt haben wir nach den ersten drei Tagen schon 1500 Nutzer.“

Und Amtsdirektor Meins resümiert: „Dies ist ein zeitgemäßer zusätzlicher Weg für die Gemeinden, noch näher am Bürger zu sein. Als Amt legen wir aber Wert darauf, dass unsere bewährten Kommunikationswege wie Amtsblatt und Homepage mit Bürgerinformationssystem dadurch nicht ersetzt werden.“

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.