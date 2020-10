Sie wollen in die Offensive gehen, den Genossen mehr Gehör in ihren Gemeinden verschaffen: Mit Jörg Weimer (56) und Ina Walenda (60) hat der SPD-Ortsverein Schwedeneck-Noer erstmals eine Doppelspitze. Was Naturschutz, Finanzpolitik und Verkehr angeht, sehen beide Diskussionsbedarf.