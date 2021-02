„Sozial. Gerecht. Vor Ort“ steht auf einem Banner am Eiderstadion in Büdelsdorf. Passt auch zu den sportlichen Zielen, um die es hier normalerweise geht. Doch aufgestellt hat es der SPD-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. Denn hier startete am Sonnabend ein spezieller Lauf.