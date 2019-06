Eckernförde

Wechsel an der Spitze der SPD Rendsburg-Eckernförde: Sabrina Jacob aus Schacht-Audorf ist am Sonnabend zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt worden. Die 38-Jährige war die einzige Kandidatin auf dem außerordentlichen Parteitag in Eckernförde und erhielt 84 Prozent der Delegiertenstimmen. "In diesen Zeiten den Kreisvorsitz zu übernehmen, ist sicherlich keine einfache Aufgabe", sagte Jacob angesichts des SPD-Umfragetiefs.

Sie wolle aber gern Verantwortung übernehmen: "Auch aus dem Gefühl heraus, dass wir total unterbewertet sind." Ihres Erachtens wird es wieder bergauf gehen. Niemand könne der SPD vorwerfen, dass die Partei keine Antworten auf aktuelle Herausforderungen habe. Mit Blick auf die Kreisebene sagte Jacob, die bisher stellvertretende Kreisvorsitzende war: "Ich möchte unsere Stärken, das sind die Ortsvereine, weiter stärken."

An der Basis rumort es

Zumal es an der Basis rumort: Wulf Briege, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Flintbek, verlangte auf dem Parteitag dringend mehr Unterstützung bei örtlichen Aktivitäten: "Wir stehen zur SPD, aber den Laden zusammen zu halten, fällt immer schwerer."

Sabrina Jacob, zweifache Mutter und Krankenkassenbetriebswirtin, tritt in die Fußstapfen von Sönke Rix, der nach 17 Jahren als Kreisvorsitzender sein Amt abgegeben hat. Bereits bei seiner Wiederwahl vor einem Jahr hatte der Bundestagsabgeordnete den vorzeitigen Rücktritt angekündigt. "Ich verabschiede mich aber nur als Kreisvorsitzender", betonte Rix, der auch stellvertretender SPD-Landesvorsitzender ist. Zu Gast war auf dem Kreisparteitag auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD), die unter anderem über soziale Gerechtigkeit, Kitas, Digitalisierung und Gleichberechtigung sprach.