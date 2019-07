Eckernförde

Die Idee stammt ursprünglich von Rotaract Deutschland, der Jugendorganisation der Rotary Clubs. Bereits im fünften Jahr bringen die Eckernförder Rotaracter jetzt das Kids Camp aufs Wasser. Kein Wunder, denn die Aktiven, die die Sailing Kids ehrenamtlich begleiten, sind zumeist selbst begeisterte Segler.

Doch im Vordergrund steht das Erlebnis für die neun- bis 13-jährigen Kinder. Sie stammen aus Familien, die sich einen normalen Urlaub nicht leisten können. Über die Tafel, den sozialen Dienst, Lehrer oder Schülerhilfen werden die Jungen und Mädchen ausfindig gemacht, denen Sailing Kids unentgeltlich ein paar unbeschwerte Sommertage auf See mit Landprogramm ermöglicht.

Alle Kinder haben vorher einen Schwimmkurs absolviert

„Montag sind wir in Kiel gestartet“, erzählt Maxi Schütt vom Rotaract-Team. Dienstag lag der Zweimast-Klipper „Elegant“ in Eckernförde, wo die Kinder badeten und das Ostsee-Info-Center besuchten. Weiter geht es über Damp bis in die Schlei und zurück.

Zuvor hatten alle jungen Teilnehmer an einem Schwimmkurs teilgenommen und ihr Seepferdchen absolviert. „Gerade viele Flüchtlingskinder können nicht schwimmen“, sagt Schütt. „Die Jungen und Mädchen hier fit zu machen, ist auch eines unserer Anliegen.“

Anfangs wird auch mal gemeckert, dann kommt die Begeisterung

Darüber hinaus werden die Kinder beim Segeln einbezogen und in den Bordalltag mit gemeinsamem Kochen, Essen und Putzen integriert. „Sie lernen und suchen Strukturen“, sagt Bernadette Bosch. Wird am Anfang auch schon mal gemeckert, so sind die Segel-Kids schnell mit Begeisterung dabei und fließt bei der Abschiedsrunde die ein oder andere Träne. Auch Jan (11) hat sich schon eingelebt. „Abends das Schaukeln des Schiffes vor dem Einschlafen, das ist das Beste“, sagt er. Aber auch: „Der Schwimmkurs war toll“.

Von den ehrenamtlichen Betreuern seitens Rotaract haben viele Erfahrungen in der Jugendarbeit. Kai Schütt beispielsweise engagierte sich in einem Aachener Verein für Segelfreizeiten auf dem Ijsselmeer. Um die Sailing Kids auf dauerhafte Füße zu stellen, wurde vor drei Jahren der Verein Sailnature als anerkannter Träger der Jugendarbeit gegründet. Die Sailing Kids finanzieren sich über Spenden unter anderem von den Rotary Clubs Dänischer Wohld und Eckernförde sowie von lokalen Sponsoren.

www.eckernfoerde.rotaract.de

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier