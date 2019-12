Schwedeneck investiert in den Tourismus

Schwedeneck

Touristikchef Manfred Mallon ist froh, dass es weitergeht. Dass im nächsten Jahr nicht, wie Anfang 2019, nur ein Notbetrieb mit beschränkten Mitteln möglich ist. Fast das gesamte Team der Touristik verfolgte die Entscheidung, ebenso Vertreter der Dauercamper auf dem gemeindeeigenen Platz in Surendorf. Für den Wirtschaftsplan gab es eine knappe Mehrheit von neun Ja-Stimmen, vor allem durch die CDU. Fünf Gemeindevertreter aus den Reihen von SPD und UBS stimmten dagegen, drei enthielten sich.

Auch in die Duschen wird investiert

Für Manfred Mallon bedeutet das: Er kann wichtige Investitionen anpacken, wie die Erneuerung des über 20 Jahre alten Duschsystems nach modernem Standard für 20.000 Euro. Der Betrag war in einer Vorbesprechung um 5000 Euro reduziert worden. UBS-Fraktionschef Michael Kreuzer hätte dann im Touristikausschuss überraschend die Investition am liebsten auf vier neue Duschen beschränkt.

Zudem forderte er, die Ausgaben des Eigenbetriebs nur auf das Nötigste zu beschränken, weil man „kein Stück weiter“ sei bei der Untersuchung der defizitären Einrichtung. Das stieß allerdings angesichts der Absprache vorab über den Wirtschaftsplan auf Kritik.

Strand bekommt ein neues Spielgerät

Die Gäste des Campingplatzes profitieren 2020 zum Beispiel auch von einem neuen Aufladegerät, mit dem sie ihre Chipkarten außerhalb der Öffnungszeiten der Touristinfo aufladen können. Für den Nachwuchs soll der Surendorfer Strand ein neues Spielgerät bekommen – zum Beispiel ein Spielschiff, dass sich schon in Eckernförde als Attraktion erwiesen hat.

Die Touristik-Mitarbeiter versprechen sich zum Beispiel eine deutliche Zeitersparnis durch einen neuen Schlegelmulcher anstelle des alten, langsamen Trimmers. Angeschafft wird auch ein zweiter Parkautomat für Surendorf. Dort reicht ein einzelner bei gutem Wetter nicht aus, zudem kommt es bei Ausfällen zu Einnahme-Einbußen.

Weiterhin mit einem Sperrvermerk versehen ist hingegen der von der Touristik vorgeschlagene Parkautomat für Jellenbek: Dort sollen bei gutem Wetter etliche Autos und Wohnmobile parken.

Breite Mehrheit für touristisches Konzept

Einstimmig bei zwei Enthaltungen sprach sich die Gemeindevertretung auch für das touristische Gesamtkonzept aus. Die Vorsitzende des Tourismus-Ausschusses, Gundula Staack ( CDU), hofft, dass die geplanten Maßnahmen dazu beitragen, „den Charme, der uns ausmacht, zu erhalten und etwas weiterzuentwickeln“. Es gehe aber nicht darum, Orten wie zum Beispiel Grömitz nachzueifern.

Für die Investitionen in Höhe von etwa 86.500 Euro rechnet die Gemeinde mit Fördergeldern in Höhe von 45 Prozent. Zu den Vorhaben gehören kleinere Projekte wie überdimensionale Fotorahmen, in denen Gäste für Urlaubsfotos posieren können. Gäste und Einheimische sollen unter anderem von einem saisonalen Badesteg in Dänisch Nienhof (28.000 Euro), einem neuen Fahrradabstellzentrum am Strand in Surendorf (13.8000 Euro) und drei Rastplätzen (3000 Euro) profitieren.

Auch Einheimische profitieren vom Angebot

„Der Treffpunkt am Strand lebt von uns und den Gästen“, sagt Gundula Staack. Der Dorfkrug im Ortsteil Surendorf sei Geschichte, doch am Strand gebe es drei Restaurants. Davon ist das Blossom Beach, wie auch das Strandhaus in Dänisch Nienhof, ganzjährig geöffnet. „Ohne die Touristik hätten wir das alles nicht“, ist sie überzeugt.

