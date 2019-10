Sanierung wurde teurer

Eckernförde

Ursprünglich wollte die Waldorfschule nur das Dach des über 100 Jahre alten Haupthauses erneuern. Es war mit der Zeit undicht geworden. Doch beim genauen Hinschauen zeigte sich, dass auch der charakteristische Turm sanierungsbedürftig war. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Martin Olbrich-Stock, Geschäftsführer des Vereins für Waldorfpädagogik. 30.000 Euro mussten dafür noch einmal zusätzlich in die Hand genommen werden. Zur Hilfe kam dem Waldorfverein ein Infrastruktur-Programm des Landes, über das Fördergeld eingeworben werden konnte. Von den insgesamt 430.000 Euro für die Dachsanierung des Haupthauses flossen gut 166.000 Euro an Zuschüssen. Den anderen Teil brachte der Verein aus Eigenmitteln auf. Sparren wurden repariert, Schwellen ausgetauscht, Mansarden frisch gedämmt und das alte Dach komplett neu eingedeckt. Darunter liegen unter anderem Musikräume, der Fundus für Klassenspiele und kleinere Gruppenräume.

Das Gebäude wurde für Marine und auch Sozialarbeit genutzt Das historische Gebäude der Freien Waldorfschule Eckernförde hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Anfang des Ersten Weltkriegs wurde es 1914/15 auf Anregung des Generalinspekteurs der kaiserlichen Marine, Großadmiral von Köster, als Alten- und Invalidenheim für Seeleute errichtet. Daher stammte später auch der Name Köster-Heim. Aber schon im Krieg wurde es zum Genesungsheim für verwundete Soldaten umgewandelt, betrieben durch das Rote Kreuz. Nach Kriegsende wohnten hier auch Bauschüler und Schüler des Eckernförder Lehrerseminars. Im Zuge der Inflation erwarb 1928 der Kieler Kaufmann Diederichsen die gesamte Anlage, die seitdem als Diederichsen-Stiftung bedürftige alte Leute aus allen Ständen aufnehmen sollte. Im Zweiten Weltkrieg nutzte hingegen die Wehrmacht die Räume als Lazarett. Und in der Nachkriegszeit pachtete der Kreis die Anlage für die Innere Abteilung des Kreiskrankenhauses an, um das alte Hospital zu entlasten. Im August 1984 übernahm dann die Freie Waldorfschule das einstige Köster-Heim.

Historische Ansicht der Waldorfschule wurde wieder hergestellt

Eine Herausforderung für die Handwerker war der Turm. „Seine Form ist nicht alltäglich, das bekommt man nur einmal im Leben in seine Hände“, sagt Bastian Klohs von der gleichnamigen Dachdeckerei aus Loose. Das Gebäude steht zwar nicht unter Denkmalschutz. „Wir haben aber in Material und Ausführung denkmalkonform gearbeitet“, erläutert er. Auch Architekt Nils Krämer betont, dass die historische Ansicht wieder hergestellt wurde. So erhielt der Turm seine ursprüngliche Uhr zurück, dessen Ziffernblatt jetzt nach vorn zur Straße weist. Gleichzeitig wurde eine Glocke installiert, die künftig zu jeder vollen Stunde läuten soll.

Mit dem Dach ist der erste Bauabschnitt abgehakt. 2020 oder 2021 soll auch der Flachdachbereich im nördlichen Teil des Haupthauses sowie ein Teil des Innenausbaus der Mansardengeschosse saniert werden. Erweiterungen der Waldorfschule sind hingegen nicht mehr geplant. „Wir haben genug umbaute Fläche, jetzt geht es um die Substanzerhaltung“, sagt Olbrich-Stock.

Eine Herausforderung ist auch der bevorstehende personelle Umbau

Rund 430 Schüler besuchen derzeit die Freie Waldorfschule Eckernförde. Große Klassen konnten etwas verkleinert, die Lücken im Förderbereich aufgefüllt werden. „Von den Finanzen her sind wir im Kindergartenbereich und in der Schule gerade davor“, sagt der Geschäftsführer. Eine Herausforderung ist dagegen der bevorstehende personelle Umbau. Von den 42 Lehrern wird in den nächsten zehn Jahren die Hälfte des Kollegiums die Schule verlassen. Schon jetzt bemüht sich der Schulverein um Nachfolger. „Erste junge, sehr engagierte Leute konnten wir in Sprachen und Naturwissenschaften gewinnen“, berichtet Olbrich-Stock. Doch die Waldorfschule steht auf dem umkämpften Lehrermarkt auch im Wettbewerb mit den staatlichen Schulen. „Unser Plus ist die besondere Pädagogik“, so der Geschäftsführer.

Immer informiert: Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier