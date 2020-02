Kleingärtner fühlen sich hingehalten

Eckernförde

In der idyllisch am Noor gelegenen Kleingartenkolonie Süderhake II sind vor einem Jahr Schadstoffe im Boden gefunden worden. Die Gärten liegen auf einem Gelände, auf dem Räuchereien früher ihre Asche entsorgt hatten. Ein Gutachten wies erhöhte Werte von Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) nach. Die Belastung wird allerdings erst zwanzig Zentimeter unter der Oberfläche auffällig. „Wenn wir nicht buddeln, Kreisläufe beachten und der Boden begrünt wird, ist die Gefahr gebannt“, sagt die Vorsitzende des Kleingartenvereins Eckernförde, Alexandra Kahlstorff. „Wir sind bereit, die Auflagen des Kreises zu erfüllen.“

74 000 Euro kosten Hochbeete

Um dennoch wieder Gemüse anpflanzen und ernten zu können, sind Hochbeete erforderlich. Bei derzeit 50 belegten Gärten und einem angenommen Flächenanteil von zwei Prozent für Hochbeete summieren sich die Kosten für deren Bau auf insgesamt 74 000 Euro. Damit könnten acht Quadratmeter Hochbeete pro Garten entstehen. Die Arbeit soll durch einen Zimmermann mit Unterstützung durch die Pächter geleistet werden. „Sowie das Geld zur Verfügung steht, wollen wir in diesem Jahr mit dem Bau beginnen“, so Kahlstorff. Um Stäube so gering wie möglich zu halten, müssen zudem die Wege begrünt oder befestigt werden.

Kleingärtner wollen bleiben

Darüber hinaus macht der Kolonie der verhängte Aufnahmestopp für neue Mitglieder zu schaffen. „Wir hatten schon zwölf Anfragen, darunter einen Imker“, berichtet die Vereinsvorsitzende. „Wir brauchen Sicherheit, dass wir weitermachen können“, unterstreicht einer der Pächter. Die Kleingärtner der Süderhake II haben sich entschieden, trotz der Bodenbelastung zu bleiben. Die Hochbeet-Praxis ist nach Worten von Kahlstorff eine gängige Praxis für Kleingärten, die auf Altlasten angelegt wurden. „Es ist eine Frage, ob man will oder nicht.“ In der Süderhake II macht sich das Gefühl breit, man solle „mürbe gemacht“ werden.

Weiterbetrieb ist möglich

Laut Torsten Mews von der Stadtverwaltung muss der kleingärtnerische Betrieb nicht eingeschränkt werden. Die Auflagen des Kreises könnten im Pachtvertrag festgehalten werden. „Dafür brauchen wir ein politisches Votum“.“ Doch im Umweltausschuss gibt es noch Bedenken. Eine weitere Gefährdung für die Pächter sei nicht auszuschließen, sagte Perdita Schaarschmidt ( CDU). Und Anja Koch (Grüne) zeigte sich erstaunt, dass die Kleingärtner in einem verseuchten Gebiet weitermachen wollten. „Wir schaffen einen Präzedenzfall“, sagte sie mit Blick auf noch laufende Bodenuntersuchungen in der benachbarten Kolonie Süderhake I. Grünen-Fraktionschef Edgar Meyn fügte allerdings hinzu: „Wenn die Verwaltung sagt, es geht, und die Pächter so entschlossen sind, sagen wir nicht nein“.

Entscheidung bis Mai vertagt

Mehrheitlich folgte der Ausschuss schließlich dem Vorschlag von Rainer Bruns ( CDU), einen Beschluss über die Mittelfreigabe für die Süderhake II bis Mai zu vertagen. Dann sollen auch die Ergebnisse der Bodenproben aus der Nachbarkolonie Süderhake I vorliegen, die für Ende März erwartet werden. Die Kleingärtner wollen ausharren. Denn wenn die Süderhake II fällt, könnten Baugrund-Begehrlichkeiten für die Süderhake I geweckt werden, die direkt neben dem geplanten Kino/Verbrauchermarkt-Projekt auf dem Skaterplatz liegt.

