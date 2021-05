Nick Wilder zieht es für eine Show nach Schleswig-Holstein. Der ehemalige Traumschiffarzt, verkörpert von dem deutsch-amerikanischen Schauspieler, streamt für seine Fans am Freitag, 7. Mai, live aus seiner Heimat Fehmarn. Er knüpft an sein Buch an, das er seinem Co-Autor aus Osdorf geschrieben hat.