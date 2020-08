Wegen der Corona-Krise stieg das Richtfest an der evangelischen Kindertagesstätte „Sonnenstern“ in Schinkel in überschaubarer Runde. Grund zur Freude gab es am Freitag allemal, denn die Bauarbeiten für das Gebäude liegen im Zeitplan. Ein Wermutstropfen: Die Gemeinde wartet auf Fördermittel vom Land.