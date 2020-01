Große Freude auf den Schinkeler Höfen: Die Solidarische Landwirtschaft in dem Dorf am Nord-Ostsee-Kanal hat den Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau gewonnen. Wir erläutern, wie das System funktioniert und zeigen weitere Höfe mit Solidarischer Landwirtschaft in einer interaktiven Karte.