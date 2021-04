Schleswig

Die Modellregion zieht Gäste wie ein Magnet: Die vorsichtige Öffnung des Tourismus in der Region Ostseefjord Schlei lässt die Buchungszahlen dort in die Höhe schnellen. Spätestens ab Mai habe man eine Auslastung in den Hotels, Ferienwohnungen und auf den Campingplätzen wie in einer üblichen Hochsaison im Juli und August. So die Prognose von Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH nach den ersten Tagen als Modellregion. Man habe zwar mit einer großen Nachfrage gerechnet, doch die Erwartungen wurden übertroffen. „Die Telefone stehen nicht still.“

Campingplätze voll

Schon in den nächsten Tagen werden die Kapazitäten für etwa 9000 Personen auf den Stellplätzen für Wohnwagen und Wohnmobile der Region erschöpft sein. Dies zeige die Zahl der verpflichtenden Anmeldungen. „Wir können sagen: Die Nachfrage war in diesem Bereich noch nie so groß“, so Triphaus. „Alle Plätze sind ab dem Wochenende ausgebucht.“ Ab dann gebe es nur noch Lücken. Der Chef der Tourismusagentur appelliert an Wohnmobilisten und Campingfans in ganz Deutschland, nicht ohne feste Buchung anzureisen. In der gesamten Region werde wildes Camping streng durch Polizei und Ordnungsbehörden kontrolliert.

Zwei Herzen in der Brust

Man wisse, dass man in der Modellregion eine große Verantwortung habe, unterstrich Triphaus. Schließlich schaue ganz Deutschland auf das Tourismusgebiet im hohen Norden. „Wir haben im Moment zwei Herzen in der Brust. Und wir haben nur die Chance zu zeigen, dass es geht, wenn wir alle sauber arbeiten und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen“, so Triphaus. Dazu müssten alle Beteiligten mitziehen. Um Gästen und Einheimischen ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, müssten die Regeln mit Tests, Hygienekonzepten und Verpflichtungserklärungen unbedingt eingehalten werden. „Wir kontrollieren das“, so Triphaus. Mit den Gesundheitsbehörden der beiden Landkreise, die das Projekt Modellregion bei unkontrollierbaren Inzidenzen jederzeit abbrechen können, stehe man in engem Austausch. Ab der kommenden Woche werden die Gesundheitsämter die Inzidenzen der Modellregion gesondert veröffentlichen, kündigt Triphaus an.

Drei Gäste positiv

Bisher wurden drei Gäste in der Region um die Schlei per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet. Die folgenden Labortests standen am Donnerstagnachmittag noch aus. „Es war klar, dass es auch positive Testergebnisse geben wird“, sagte Triphaus. Die wenigen Fälle seien daher noch kein Grund zur Sorge, so der Tourismusmanager. Man habe sich in den vergangenen Tagen gut auf die Anreise Tausender Touristen vorbereitet, doch schon jetzt sei klar, dass die Testkapazitäten bei einer anhaltend hohen Nachfrage noch weiter hochgefahren werden müssten. Das erste Zwischenfazit nach vier Tagen Modellregion falle positiv aus. Jetzt hoffe man, auch in vier Wochen noch zeigen zu können, dass das Konzept funktioniere, so Triphaus.

Raus in die Natur

Seit dem Start der Modellregion am vergangenen Montag sind die etwa 19000 Übernachtungsmöglichkeiten in 620 Betrieben etwa zur Hälfte ausgelastet. Zum klassischen Anreisetag am Sonnabend werden die Buchungen noch einmal deutlich steigen. Die Gäste kommen vor allem aus dem Großraum Hamburg, dem nördlichen Niedersachsen sowie dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Aber auch viele Menschen aus Schleswig-Holstein sind unter den Urlaubern. „Die Menschen sind froh, dass sie wieder reisen dürfen“, sagte Triphaus. Und dass, obwohl zahlreiche touristische Angebote der Region weiterhin geschlossen sind. „Die Gäste wissen, was sie erwartet. Sie gehen hinaus in die Natur, zum Wandern und Radfahrern.“

Kurzurlaub bis Freitag

Zu den ersten Gästen, die in die Modellregion rund um die Schlei gekommen sind, gehört das Ehepaar Holger und Heinke Bartholdt aus Bad Bramstedt. Auf der Sitzbank am Aktionsstrand in Damp genoss es am Donnerstag den Blick auf die Ostsee. „Wir sind auf einem Ferienhof in Dörphof untergekommen“, sagte Holger Bartholdt. Wie seine Frau unterwarf er sich gerne den Testauflagen. „Wir sind froh, noch etwas gefunden zu haben. Ehe wir starten konnten, hatten wir im Internet vergeblich bei zehn ausgebuchten Campingplätzen gesucht“, berichtete Heinke Bartholdt. Im Kurzurlaub von Mittwoch bis Freitag waren beide schon in Kappeln gewesen. Ein Besuch in Schubystrand stand auch auf dem Programm.