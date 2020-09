Rieseby

Wie Bahn-Sprecherin Franziska Hentschke mitteilt, werden in dieser Woche am Nordufer der Kabel verlegt. In der kommenden Woche ist der Übergang von Rieseby in Schwansen nach Boren in Angeln für Autofahrer ebenfalls an drei Tagen für je neun Stunden nicht nutzbar.

Denn von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. September, wird die Schleistraße – die Anschlussstraße nach Norden – jeweils von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Der Grund: Das Werkstattgebäude am Nordufer wird abgerissen.

Schon jetzt ist auf der Nordseite der Schleibrücke Lindaunis eine Großbaustelle entstanden. „Hier entsteht ein Hilfsanleger für Boote, die Baumaterial bringen“, erklärt Oberpolier Michael Sterll von der F+Z Baugesellschaft.

Schleibrücke Lindaunis: Neubau ab 2021

In einer Arbeitsgemeinschaft mit der Firma Friedrich Holst aus Hamburg entsteht die Anlaufstation für die Lieferschiffe. Montagmittag wurde der für die Arbeiten erforderliche Rammponton an die Baustelle geschleppt.

Nach Bahn-Angaben beginnt ab Oktober das Verbreitern der Dämme und das Erstellen der Uferwände. Der Bau der Brückenpfeiler der Schleibrücke Lindaunis soll Anfang 2021 starten. Bis Ende 2023 soll der Verkehr auf der neuen Schleibrücke Lindaunis rollen.

