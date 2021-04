Corona-Hygieneregeln, wieder Lockdown, Kontakbeschränkungen, Homeoffice-Ansage: Gründet man in so einer Zeit eine Firma? Die Gemeinde Gettorf hat es getan. Am 17. Oktober 2020 hat sie Gettwork, einziger kommunaler Coworking Space weit und breit, eingeweiht. Trotz Pandemie funktioniert das Projekt.