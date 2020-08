Für die lange aufgeschobenen Sprengversuche im Sperrgebiet vor Schönhagen steht nun ein Termin fest: In zwei Monaten erfolgen die ersten Tests an der ausgemusterten Fregatte "Karlsruhe" in der Ostsee. Das ist zumindest der Plan der Bundeswehr, wie jetzt klar wurde. Das Vorhaben ist stark umstritten.