Die „Fridays for Future“-Demonstranten schwingen sich wieder aufs Fahrrad. Sie kündigen den nächsten Klima-Protest in Eckernförde für Freitag, 17. Juli, ab 14 Uhr an. Die Route führt erneut über die Bundesstraßen, die von der Polizei für Autos gesperrt werden. Das betrifft die B76 und die B203.