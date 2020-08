Wieder Kummer um den Bahnübergang Domstag in Eckernförde: Nur wenige Stunden nach Abschluss der Reparatur der kombinierten Schranken- und Ampelanlage an der B76 am Montagabend ist ein weiterer Fehler aufgetreten. Deshalb muss die Schienenquerung erneut von Mitarbeitern per Hand abgesichert werden.