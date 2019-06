Eckernförde

„Viele Gäste fahren regelwidrig auf das Hafenvorfeld“, sagte Jörg Sibbel ( CDU). Kraftfahrzeuge seien dort nur mit einer Ausnahmegenehmigung gestattet, der beispielsweise für Lieferverkehr gilt. Auch Segler und andere Bootsbesitzer, die zu ihren Schiffen im Innen- oder im Jaich-Hafen gelangen müssen, können solche Genehmigungen erhalten.

Stattdessen sei in der Vergangenheit beobachtet worden, dass zunehmend auch andere Autofahrer das Hafenvorfeld benutzen, etwa Restaurantbesucher. Das ist dem Bürgermeister zufolge auch kontrolliert und geahndet worden.

Im Gespräch sind Schranken oder versenkbare Poller

Im Aufsichtsrat der Stadtwerke als Hafenbetreiber sei nun beschlossen worden, die Zufahrt zu beschränken. Im Gespräch sind Schranken oder versenkbare Poller. Die Schilder am Ausgang des Jungfernstiegs, die das Befahren ohne Ausnahmegenehmigung untersagen, reichen offenbar nicht aus.

Einen genauen Zeitpunkt nannte Sibbel nicht. Die Sperren werden "in absehbarer Zeit" installiert. Der Bürgermeister betonte, dass das Vorhaben nichts mit dem CDU-Vorstoß zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zu tun habe. Der hatte wegen einer möglichen Zufahrtsbeschränkung in der Altstadt hohe Welle geschlagen.

