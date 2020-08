Sieben Tage nach Ausfall der Schrankenanlage des Bahnübergangs an der Ecke Domstag mit der Bundesstraße 76 in Eckernförde läuft die Technik wieder reibungslos. „Wie geplant, wurde am Donnerstag eine neue Platine eingebaut“, sagte Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst auf Nachfrage von KN-online.