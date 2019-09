Altenholz

Die Initiative zu der Aktion ergriff spontan Heide König, die Sektionsleiterin Altenholz der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft.

Am Donnerstag referiert ab 19.30 Uhr der Kieler Klimaforscher Prof. Mojib Latif in der laufenden Vortragsreihe im Ratssaal über "Das Ende der Ozeane. Warum wir ohne Meere nicht überleben können". König fragte kurzum im Gymnasium an, ob Schüler thematisch passende Bilder liefern würden, die dann prämiert werden.

Als Belohnung winken 100 Euro für den ersten Platz, dann zweimal je 50 Euro und schließlich einige signierte Bücher des Forschers zum Thema Meere und Klimawandel.

Die Schüler aus Altenholz illustrieren den Klimawandel mit verschiedenen Techniken

"Meine Schüler waren begeistert", berichtet die Kunstlehrerin. Sie konnte der Schulleitung sogar einen ganzen Fachtag dafür abringen. So entstanden in zwei Wochen 14 ganz besondere und höchst engagierte Werke.

Der elfte Jahrgang und auch zwei Neuntklässler stürzten sich sofort ins Thema, probierten verschiedene Techniken, verwarfen Idee und begannen sogar mehrfach von vorn, weil ihnen die Botschaft zuerst nicht deutlich genug herüberkam.

Welch hohem Anspruch die jungen Künstler folgen, lässt sich auch daran ablesen, dass die Bilder wirklich betroffen machen. Ein springender Orka trägt Metall- und Plastikmüll im ganzen Körper, der schöne Sonnenuntergang wird zur Götterdämmerung.

Klimaforscher Mojib Latif wird die Bilder im Ratssaal Altenholz würdigen

Die intakte Unterwasserwelt in der herzförmigen fragilen Hülle, die die Erde symbolisiert, ist von erbarmungslosen Hitze bedroht. Wie verwoben das ökologische System ist, macht die Kollage-Technik deutlich.

Monotypien, filigrane Zeichnungen, Malerei - alles ist dabei. "Die Schüler waren frei in der Wahl der Mittel", unterstreicht Diez. König ist beeindruckt. Ganz sicher wird auch Latif die Werke zu würdigen wissen.

Wer den Vortrag hören und die Bilder sehen möchte, ist willkommen, sollte aber rechtzeitig im Saal sein. Die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt kostet fünf Euro (Mitglieder frei).

