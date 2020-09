Beim großen Aufräumen am Strand sind Freitag 29 Kilogramm Müll zusammengekommen. 290 freiwillige Helfer, darunter 240 Schüler und Kindergartenkinder, hatten sich am 5. Coastal Cleanup Day in Eckernförde beteiligt. Eine Abfallfraktion fiel dabei besonders auf: die Zigarettenkippen.