Bundesliga, das verbinden viele mit Fußball. Doch auch im Segeln gibt es so eine deutschlandweite Vereinsserie. In der Einheitsklasse J/70 mischt der Segelclub Eckernförde in der 2. Bundesliga kräftig mit. An der Pinne des sportlichen Kielboots sitzt eine junge Frau: Charlotte Braun-Dullaeus.