Wo drückt der Schuh in der Schule? Leidet die Bildung unter Corona? Was bedeutet die Pandemie speziell für die Schulen In Gettorf? Bildungsministerin Karin Prien stellt sich dem Gespräch mit Schülern, Eltern und Lehrern. Am Dienstag, 10. November, diskutiert sie digital mit allen, die Schule bewegt.