2018 wurde in Altenholz ermittelt, dass eine Sanierung des Schulzentrums 5,1 Millionen Euro kosten wird. Für zusätzliche Klassen- und Ganztagsräume sowie eine Mensa wurden 6,5 Millionen Euro veranschlagt. Angesichts der Investitionen in Gebäude, die teils an die 50 Jahre alt sind, hat die Gemeinde Fachleute mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Nicht davon betroffen ist die Grundschule. Derzeit besuchen gut 1200 Schüler Gymnasium und Gemeinschaftsschule - auch aus anderen Kommunen. In Zukunft wird mit steigenden Zahlen gerechnet.

Altenholzer Schulzentrum : Das besagt die Machbarkeitsstudie

Die Planer ermittelten, welche Kosten entstehen, wenn die Gemeinde Altenholz gar nichts am Schulzentrum tut, wenn sie saniert, wenn sie am gleichen Standort nach einem Abriss neu baut oder an einem anderen. Ihre Empfehlung, auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit, mündete in eine fünfte Variante: Der sogenannte Hybrid ist eine Mischung aus Neubau und Renovierung.

So habe die Gemeinschaftsschule zwar genug Räume, doch diese sind zu klein. Zudem ist der Zustand so schlecht, dass ein Neubau der Schule empfohlen wird. Kritisch sind auch die Bedingungen in den Containerklassen. Im Gymnasium Altenholz fehlen Räume, der Zustand sei aber „relativ gut“. Die Edgar-Meschkat-Halle sei in besserem Zustand als die Kreishalle des Gymnasiums. Beide könnten aber noch „ertüchtigt“ werden, ein Neubau wäre nicht erforderlich.

Das schlagen die Planer vor

Die Planer empfehlen, die Gemeinschaftsschule abzureißen und auf dieser Fläche den Erweiterungsbau des Gymnasiums zu errichten. Auch die Altenholzer Containerklassen müssen weichen. Zudem sollten der Nordwesttrakt des Gymnasiums und das Gebäude des Jugendzentrums „Oase“ abgerissen werden. Der Jugendtreff wird laut Vorschlag in den vorgelagerten Zusatzbau des Gymnasiums integriert.

Gemeinschaftsschule und die neue Mensa könnten dann etwa dort entstehen, wo derzeit die Containerklassen und Fahrradständer untergebracht sind. Im Zentrum des Areals wäre Raum für einen von den Schulen gemeinsam genutzten Platz. Dieser könnte zum Teil überdacht werden. Während der Bauzeit wären Schüler teils in Übergangsquartieren im Schulzentrum untergebracht.

Die möglichen Baukosten

Sie liegen nach Angaben von Joachim Krabbenhöft, Projektleiter bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH), zwischen gut 28 Millionen Euro für eine Sanierung und etwa 55 Millionen Euro für einen Neubau an einem neuen Standort. Ein Neubau am Schulzentrum in Stift würde mit knapp 41 Millionen Euro noch etwas billiger sein als die empfohlene Mischung aus Neubau und Renovierung (44,4 Millionen Euro).

Allerdings riet der Experte auch zu anderen Betrachtungsweisen. So lägen zum Beispiel die Baukosten pro Quadratmeter bei der Hybrid-Variante mit 1733 Euro sogar etwas unter denen für einen Neubau in Stift (1746 Euro). Der Banker machte noch eine andere Rechnung auf: Selbst wenn die Gemeinde nichts am Schulzentrum macht, fallen Betriebskosten an. Diese sind bei allen neuen Varianten geringer.

Zudem schaffe man bei allen anderen Varianten gewisse Werte, die lange halten: Auch das gehöre bei der Betrachtung dazu. Aus dieser Perspektive seien die Hybrid-Variante sowie ein Neubau an alter oder neuer Stelle „interessanter als nichts zu tun“. Wichtig sei die Betrachtung, was für Altenholz „richtig, adäquat und wirtschaftlich ist“.

Arbeiten am Altenholzer Schulzentrum : Wer soll das bezahlen?

Dafür ist die Gemeinde als Schulträger zuständig. In der Regel läuft das über einen klassischen Kommunalkredit. „Wir würden auch versuchen, Fördermittel zu bekommen“, erklärt Bürgermeister Carlo Ehrich. Das Land lege dazu immer mal Programme auf, die allerdings längst nicht ausreichen: „Eine kreative Suche ist wichtig.“

Bauzeit dauert etwa 40 Monate

Prinzipiell steht Altenholz ganz am Anfang des Prozesses, betonten Planer und Bürgermeister. Auf einen Baubeginn mag sich Carlo Ehrich nicht festlegen, jetzt wird die Machbarkeitsstudie erst mal in den Fraktionen beraten. Die Planer gehen von einem Bau-Zeitraum von etwa 40 Monaten aus. Bei den Abläufen habe man auch ein möglichst störungsfreies Arbeiten im Schulzentrum bedacht: Die lautesten Arbeiten sollen in den Schulferien erledigt werden. Ansonsten gehe es um „isolierte Maßnahmen“, bei denen der Schulbetrieb weiterlaufen könne.

Info-Veranstaltung für die Öffentlichkeit

Zur Zukunft des Schulzentrums ist unter anderem eine Öffentlichkeitsveranstaltung geplant, bei der die Planer dabei sind. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Machbarkeitsstudie wird auf Wunsch der Planer nicht in das öffentliche Ratsinformationssystem eingespeist, um nicht anderen Beratern im gleichen Metier Tipps zu liefern. Altenholzer Bürger, die sich für einen Einblick in die Studie interessieren, sollen aber Einblick bekommen. Dazu können sie sich per Mail bei Bauamtsleiter Roland Dürrbaum melden: r.duerrbaum@altenholz.de.

