Enormer Sanierungsstau und mehr Raumbedarf: Am etwa 50 Jahre alten Altenholzer Schulzentrum muss etwas passieren. Experten raten zu einem Teilabriss und Neubauten vor Ort. Die Gemeinde prüft zudem einen Umzug. Und dabei kommen Flächen ins Spiel, die den TSV Altenholz betreffen.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck