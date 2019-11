Neue Ideen für den Ortsteil Surendorf

Schwedeneck

Wer aus Richtung Kiel oder Eckernförde über die Bäderstraße nach Surendorf fährt, kommt unweigerlich an den prominent gelegenen Grundstücken vorbei. Diese sind zusammen 11000 Quadratmeter groß und in Privatbesitz. Wegen seiner zentralen Lage gab es schon früher Ideen, hier über Themen wie Seniorenwohnen und andere für die Öffentlichkeit interessante Angebote nachzudenken.

Gute Verkehrsanbindung

In unmittelbarer Nähe gibt es zum Beispiel auch eine Bushaltestelle, die im neuen Konzept des Kreises als Knotenpunkt vorgesehen ist. Die Verkehrsanbindung mit Bus und Pkw ist hier also gut.

Schon vor zwei Jahren beschloss die Kommunalpolitik deshalb, für das Areal einen Bebauungsplan aufzustellen. „Wir haben uns mal Gedanken gemacht, was man da machen könnte“, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen ( CDU) jetzt. Es gehe auch darum, einen Übergang vom Gewerbegebiet An der Lasbek am Ortseingang zu schaffen.

Die Idee sei „dort ein urbanes Gebiet zu entwickeln“, erklärt der Bürgermeister. Auf dem Areal könnte eine Mischform von Wohnen und Gewerbe entstehen. Denkbar sei zum Beispiel auch so etwas wie ein Dorfgemeinschaftshaus, erklärt Sönke Paulsen.

Auch barrierefreies Wohnen denkbar

Auch barrierefreies Wohnen sei hier denkbar – ein Projekt, mit dem sich zum Beispiel gerade die Nachbargemeinde Strande beschäftigt. Dabei geht es auch darum, es Menschen zu ermöglichen, weiter in ihrem Heimatort zu leben, auch wenn sie sich zum Beispiel vom zu groß gewordenen Haus trennen wollen. Da die bestehenden Flächen in Surendorf bereits gut erschlossen sind, müssten keine größeren neuen Strukturen für Ver- und Entsorgung geschaffen werden: Auch das macht das Areal interessant.

Bürgerbeteiligung am 19. November

Zu den Zielen der Bebauungsplanung gehört laut Einladung zur Öffentlichkeitsbeteiligung die Neuordnung und Nutzbarmachung innerörtlicher Flächen mit Bestandsbebauung und Baulücken „unter Beachtung des Ortsbildes sowie des Gebäude- und Nutzungsbestandes“. Ziel sei auch, attraktiven zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, außerdem auch sozialen Wohnungsbau zu fördern. Gedacht wird auch an zusätzliche Nutzungsangebote für Handel, Dienstleistung und Gewerbe. Zudem sollen Freiflächen und Straßenräume aufgewertet werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung: Dienstag, 19. November, 19 Uhr, STS-Sportheim, Seestraße 13-15 in Surendorf.

