Ein Campingplatz in kommunaler Hand – das ist eher ungewöhnlich. Allerdings fährt der Schwedenecker Eigenbetrieb regelmäßig ein Defizit ein: Anlass für den Touristikausschuss, die Strukturen durch externe Berater hinterfragen zu lassen. Das Ergebnis wird auch Folgen für Dauercamper haben.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck