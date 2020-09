Schwedeneck

Die Argumente reichen dabei von einer vermeidbaren Begegnung mit dem Tod bis hin zu mehr Verkehr oder möglichen Folgekosten für die Gemeinde, sollte das Projekt nicht rentabel sein.

Deswegen sind am Dienstagnachmittag Waldeigentümer Claus Parduhn, Torsten Kruse von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und Matthias Budde von der Firma Ruheforst zu einer Begehung des Areals gekommen, um ihr Konzept vorzustellen. Gemeinsam wollen sie in dem weithin sichtbaren „Küstenwald“ einen Ort schaffen, an dem Einheimische und Gäste in Urnen beigesetzt werden können.

Schwedeneck : Beerdigung dort, wo Kinder spielen

So friedlich wie der Ruheforst werden soll, ist die Stimmung bei den rund 60 Einwohnern jedoch nicht: „Hier spielen Kinder und dort wollen Sie die Oma verscharren“, empört sich eine Bürgerin.

Parduhn entgegnet: „Ich möchte den Wald möglichst erhalten oder noch schöner machen.“ Sinkende Holzpreise und ein durch Krankheiten im Wert geminderter Baumbestand machten es jedoch notwendig, durch eine alternative Nutzung wie Bestattungen oder Baumpatenschaften eine Gegenfinanzierung sicherzustellen. Denn das Landeswaldgesetz gewährt den Bürgern nicht nur Zutritt, es verpflichtet den Eigentümer gleichzeitig, Wege zu sichern.

Intensive Waldwirtschaft ist die Alternative zum Ruheforst

„Die Alternative wäre, den Wald intensiver zu bewirtschaften“, begründet Claus Parduhn bei der anschließenden Einwohnerversammlung in der Turnhalle in Surendorf seine Initiative. Also „Charakterbäume“ zu fällen, wie er sie nennt, um besser verwertbare Arten anzupflanzen. Während dieser verhältnismäßig tiefe Eingriff zulässig wäre, bedarf die Nutzung als Ruhewald hingegen einer Änderung des Flächennutzungsplans, der die Gemeinde zustimmen muss. Für die Anwohner offenbar ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.

„Für mich ist die Beerdigung im Wald pietätlos“, sagt eine Bürgerin. Andere fürchten um die Attraktivität des Küstenortes. „Außerdem wollen wir nicht, dass Schwedeneck auf den Kosten sitzen bleibt“, sagt Anwohner Arne Müller. Denn neben Dänisch Nienhof gebe es bereits weitere Ruhewälder in der Region, während der gemeindeeigene Friedhof ein Defizit erwirtschafte.

Vorhaben hat auch Befürworter

Doch es gibt auch andere Stimmen. Ein Bürger sagt: „Meinen Kindern hat der Besuch des Kindergartens neben dem Friedhof in Krusendorf auch nicht geschadet.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt Susanne Petersen, die neue Pastorin im Ortsteil Krusendorf. Wiewohl die Kirche ob des steigenden Bedarfs auch auf dem eigenen Friedhof die Beisetzung unter Bäumen anbieten will, „können wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen“.

Während das Vorhaben auch in der Politik umstritten ist, nennt Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen ( CDU) die Vorteile für Schwedeneck: „Für die Umwidmung würde der Eigentümer weitere Flächen zum Beispiel für den Kindergarten zur Verfügung stellen, auf deren Nutzung wir sonst keinen Anspruch haben.“ Nach Angaben von Eigentümer Parduhn gehören ihm rund 80 Hektar Wald im Ort, nur etwa zehn davon sollen Ruhewald werden.

Politik beginnt erst mit der Beratung

Ein entsprechender Vertragsentwurf ist von einer Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus der Ortspolitik verhandelt worden. Wie in solchen Fällen üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Entscheidungsfindung in den Gremien der Gemeinde steht jedoch noch am Anfang, wird öffentlich sein, wie Paulsen betont.

Nachteile für die Urlaubsregion sieht auch die Vorsitzende des Touristikausschusses, Gundula Staack ( CDU), nicht. Für sie ist es nachvollziehbar, dass Waldeigentümer Parduhn kostendeckend arbeiten will. Für sie jedoch wichtig: „Die Parkproblematik muss gelöst werden.“ So sollen für die Bestattungen und Grabbesucher Parkplätze geschaffen werden, die nicht zulasten der gemeindeeigenen Stellplätze gehen und möglichst auch nicht von Campern oder Strandbesuchern missbraucht werden können.

Bis dahin werden die Diskussionen darüber, wie das am besten gelingen kann, vermutlich noch lange für Unruhe im geplanten Ruheforst sorgen. Die Beratung in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung steht jetzt erst an.

