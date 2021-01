Schwedeneck

So kommt Kritik von einer Schwedeneckerin, die im Pflegeheim in Dänisch Nienhof arbeitet, aber anonym bleiben möchte. Sie sorgt sich, weil in der Mutter-und-Kind-Klinik mittlerweile wieder 60 Familien aus ganz Deutschland mit ihrem Nachwuchs zur Kur untergebracht sind. Die Klinik liegt schräg gegenüber vom Pflegeheim.

Es gibt Sorgen im Pflegeheim Dänisch Nienhof

„Wir waren fassungslos“, sagt die Frau, die erklärt, auch für andere zu sprechen: „Für uns ist das unheimlich bedrohlich.“ Aus Sorge um die Senioren. Und die einheimischen Kinder könnten nicht mehr auf den Spielplatz, weil dort auch die Kinder der Klinik Schwedeneck spielen.

Allerdings räumt die Kritikerin ein, dass das Thema zwei Seiten habe. Schließlich sind die Familien aufgrund von schweren Belastungen zur Kur in der Klinik angereist. Aber man könnte doch in Corona-Zeiten auch Angebote im eigenen Bundesland nutzen, schlägt sie vor.

Hygienekonzept der Mutter-Kind-Klinik Schwedeneck

Andrea Schädler, die die Klinik seit 1999 leitet, wirkt nicht überrascht angesichts der Sorgen. Und verweist auf das Hygienekonzept der Klinik. Dazu gehört, dass die Anreisenden einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, der maximal 48 Stunden alt sein darf.

Vor Ort müssen sie noch einen Schnelltest absolvieren, ehe sie die Klinik betreten dürfen. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Bürgermeister vertraut den Maßnahmen

Bürgermeister Sönke Paulsen erklärt, der Kontakt zwischen Pflegeheim und Mutter-Kind-Klinik sei eigentlich nicht so groß. Und man müsse eben die geforderten Abstände einhalten. Natürlich wäre ein Corona-Ausbruch schlimm. Aber es sei doch auch im Interesse der Klinik, dass so etwas nicht passiert, vertraut er den Maßnahmen.

Im ersten Lockdown im Frühjahr war die Klinik noch ab Ende März geschlossen. Sie diente auch als Corona-Rettungsschirm bei einer Überlastung des Akutbereichs, was allerdings nicht genutzt wurde.

"Dann dürften wir keine fremden Menschen mehr ins Dorf lassen"

Sönke Paulsen wird sogar noch deutlicher in Richtung der Kritiker einer Belegung der MKK: „Dann dürften wir überhaupt keine fremden Leute mehr ins Dorf lassen. Wollen wir uns hier abschotten?“

Auch am vergangenen Wochenende seien „erhebliche“ Menschenmassen als Tagestouristen in Surendorf unterwegs gewesen: „Da sehe ich keine großen Unterschiede.“ Ihn erreichte damals auch eine Beschwerde über angeblich „katastrophale Verkehrsverhältnisse. Es war sicher viel los – aber eine Katastrophe ist für mich was anderes.“

Viele Tagestouristen und Urlauber durch Corona

Der Schwedenecker Bürgermeister fragt, wo die Spaziergänger aus Kiel und anderen Orten denn auch hin sollten am Wochenende? Spazierengehen sei da „besser als in der Wohnung zu sitzen und sich vor dem Fernseher anzuöden.“ Er wirbt um Verständnis für die Bedürfnisse Auswärtiger: „Jeder ist bemüht, sein Bestes zu geben.“

Corona und die Frischluft-Bedürfnisse vor allem von Städtern beschäftigen Ausflugsregionen wie Strande, Schwedeneck und Noer oder die Hüttener Berge nun fast schon ein Jahr. Weil viele draußen Abstand und Bewegung suchen, sind auch einst kaum genutzte Strände und Wanderwege mittlerweile stark frequentiert. Der Tourismus in Schwedeneck profitierte davon auch.