Schwedeneck

Schwedenecks Bürgermeister Sönke Paulsen wurde in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung beim Thema Hunde deutlich – aus traurigem Anlass.

Er habe Hinweise von Landwirten bekommen, dass vor Kurzem in gleich zwei Fällen Rehwild von Hunden Richtung Strand im Ortsteil Stohl gehetzt wurde. Die Tiere seien auf der Flucht an der Steilküste abgestürzt. Jäger mussten sie wegen ihrer Verletzungen erschießen. Ähnliches habe es auch schon in anderen Jahren gegeben.

Appell an Hundehalter: Wichtig ist die Kontrolle über das Tier

Zwei herrenlose Hunde seien zudem am Strand aufgegriffen worden – über einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernt: „Das geht gar nicht!“ Sönke Paulsen appellierte an die Hundehalter, ihre Tiere am Fuß zu halten oder anzuleinen. Die Kontrolle über die Tiere sei das Wichtigste.

Er bat gerade Hundehalter, jene Menschen anzusprechen, die sich nicht an die Regeln halten. Das seien nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste. Viele, betont der Bürgermeister, verhielten sich allerdings auch vorbildlich.

Hegelehrrevier-Leiter Christopher von Dollen: Die Fälle nehmen deutlich zu

Der Schwedenecker Christopher von Dollen leitet das Hegelehrrevier Grönwohld des Landesjagdverbands. Dort gibt es zwar keine Steilküste, aber auch dort gebe es immer wieder Fälle von wildernden Hunden, erklärt der Fachmann. Er habe schon mehrere Fälle angezeigt. „Es ist deutlich mehr geworden in den letzten Jahren“, sagt der Revierjagdmeister. Und längst nicht jeder Fall wird bekannt.

„Die Menschen sind einfach leichtfertig im Umgang mit ihren Hunden“, kritisiert der Experte. Oft seien die Tiere schlecht ausgebildet – das sei vor einigen Jahren noch besser gewesen.

Manchmal seien sie ihrem Hund auch gar nicht gewachsen, sind einfach überfordert. Die Vierbeiner bräuchten Hundesport und intensive Beschäftigung. Den Tieren selbst macht Christopher von Dollen keinen Vorwurf: „Die haben einfach einen Jagdtrieb.“

Hundehalter bekommen oft gar nicht mit, dass ihr Tier gejagt hat

Nach seiner Beobachtung haben Hundehalter oft auch kein Gefühl dafür, wie weit ihr Hund unterwegs sein kann, wenn er mal außer Blick gerät. „Ich habe im März einen wildernden Hund von Sprenge fast bis Noer verfolgt“, sagt der Jäger. Viele würden aber nur wahrnehmen, dass der Hund ohne Beute von seinem Ausflug zurückkehrt: weil die zurückblieb.

Tatsächlich würde Hunde immer wieder Tiere auf die Straße hetzen, sodass es zu Autounfällen kommen kann. Oder die Tiere verfangen sich auf der Flucht in Zäunen. Oder stürzen eben an der Küste ab. „Man kann gar nicht genug aufklären“, sagt Christopher von Dollen zu dem Thema.