Das dürfte Hundebesitzer freuen: Die Touristik Schwedeneck plant, 2020 auch am Hundestrand Strandkörbe aufzustellen. „Wir wollen das mal probieren“ erklärt Touristikchef Manfred Mallon. Mit diesem Angebot reiht sich die Gemeinde bei bekannten Orten wie St. Peter-Ording ein.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck