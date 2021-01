Schönes Wetter lockt an diesem Wochenende erneut die Besucher an die Ostseeküste. Und so meldet Sönke Paulsen, Bürgermeister von Schwedeneck, am Sonntag gegen 14 Uhr, dass die Parkplätze vor allem im Ortsteil Surendorf voll sind. Wer dort im Halteverbot parkt, muss mit einem Knöllchen rechnen.