Klare Worte beim Jahresempfang des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde: In seiner Predigt hat Propst Sönke Funck vor 200 Gästen kritisiert, dass der gemeinsame Wertekonsens der Gesellschaft immer stärker schwindet. Das sei besonders im Advent erkennbar, in dem Konsum häufig an erster Stelle stehe.