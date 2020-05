Nein, zum Sitzen im Strandkorb lud das Wetter am Montagmorgen in Schwedeneck wahrlich noch nicht ein. Dennoch kamen stetig Menschen in die Tourist-Info in Surendorf, um sich einen Schlüssel zum Strandvergnügen zu sichern. Denn wer weiß, welcher Urlaub in diesem Corona-Sommer möglich sein wird.