Schwedeneck ist mehr als eine Reise wert

Schwedeneck

Schwedeneck investiert in die touristische Infrastruktur: Das ist eine gute Entscheidung. Denn bei allem Charme ist hier manches in die Jahre gekommen, so wie die große rote Schaukel am Surendorfer Strand. Klar, Kinder schaukeln da immer noch gerne. Aber sie und ihre Eltern freuen sich auch über neue Attraktionen, die andernorts längst zum Standard gehören.

Das gilt auch für eine Modernisierung der Infrastruktur, wie Rastplätze und neue Duschen auf dem Campingplatz. Schließlich gehört der Sanitärbereich für viele Urlauber, wie die Lage eines Platzes, zu den entscheidenden Kriterien bei der Auswahl.

Langjährige Schwedeneck-Fans, die hier die Beschaulichkeit, die endlos lang erscheinenden Strände, die urigen Küstenwälder, das üppige Wassersportangebot und manches mehr schätzen, stören sich vermutlich nicht an solchen Details. Aber Urlauber, die zum ersten Mal hierher kommen, sehen das womöglich mit anderen Augen. Und entscheiden sich im nächsten Jahr für ein anderes Ziel.

Dabei ist Schwedeneck mehr als eine Reise wert. Auch das kann sich auf Dauer ebenso für die Gemeinde auszahlen wie die Überprüfung, ob und wo Schwedeneck umsteuern muss.

