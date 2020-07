Schwedeneck/Surendorf

Geplant war das übrigens nicht mit der Vermietung für die gesamte Saison, erklärt Touristikchef Manfred Mallon. Es ergab sich wegen Corona: Als die Touristik Schwedeneck im Mai die ersten Strandkörbe ausgab, ging es zunächst um die Saison-Sitzmöbel. Und da war die Nachfrage für Körbe am Hundestrand gleich so groß, dass alle acht Körbe dort zur Dauermiete weggingen.

„Wir hatten erst noch überlegt, zwei, drei Körbe zurückzuhalten“, sagt der Touristikchef. Aber dann entschied man sich, es zumindest in dieser Saison bei der kompletten Vermietung zu belassen.

Auch 2021 Strandkörbe am Hundestrand in Surendorf

Klar ist angesichts der Resonanz aber schon, dass es auch im nächsten Jahr Strandkörbe am Surendorfer Hundestrand geben wird. Und das freut selbst Hundefreunde, die eher auf Badelaken als auf Strandkorb setzen. Wie jene Kielerin, die es sich am Montagvormittag mit Cocker Spaniel Volko auf einer Decke gemütlich gemacht hat. „Ich bin nicht so der Strandkorb-Typ“, sagt die Frau, während der vierjährige Rüde begeistert im Sand wühlt. Aber Hundebesitzer stünden oft im Abseits: „Daher ist die Idee schon nett.“

Für manche sei das sicher ein Pluspunkt – ein Element, um Hundebesitzer mehr zu integrieren. Sie schätzt für ihre Aufenthalte mit Hund auch die Schwedenecker Strände in Surendorf, Jellenbek und Grönwohld. Den besten Hundestrand biete allerdings Damp, findet die Kielerin: „Ein weißer, flacher, langer Traumstrand!“ Allerdings ohne Strandkörbe ...

"Wir würden das auch nutzen"

Familie Thießen kommt gerade vom Hundestrand und hat das Angebot mit den Sitzmöbeln für Hundehalter ebenfalls positiv wahrgenommen. „Wir würden das auch nutzen“, sagt Peter Thießen (59), der mit seiner Frau Dörte (61) auf dem Surendorfer Campingplatz Urlaub macht. Das Paar kommt aus Bilsen „bei Quickborn“, Tochter Anne Linn (21) studiert in Kiel.

Hündin Meggie ist etwas ganz Besonderes: „Ein Golden Jackador“, erzählt die Familie lachend: Die Elfjährige ist eine Mischung aus Golden Retriever, Jack Russell und Labrador. Dass der Surendorfer Hundestrand mit seinen Strandkörben etwas abseits am östlichen Ende des Surendorfer Strandes liegt, noch hinter Surfschneise und Bootsliegeplatz, stört Dörte Thießen nicht: „Hier geht es doch noch – woanders sind die Hundestrände viel abgelegener.“

Hundestrand liegt etwas abseits vom Zentrum

Christine Fett aus Hohenwestedt hätte sich hingegen mehr Nähe zum Strandzentrum gewünscht: „Wir zahlen ja auch Kurtaxe hier“, sagt sie. Mit ihrer Schwester Monika Schulte-Samuel aus Nordrhein-Westfalen ist sie erstmals hier: „Ein Tipp der Nachbarn.“ Mit dabei sind zwei quirlige Vierbeiner: der weiße Personal Jack Russell Maja (4) und Retrozüchtung Henri, ein Mops Chiwawa.

Die Schwestern sind allerdings sehr angetan von den Strandkörben am Hundestrand. Da sitze man doch besser als jetzt so im Sand. „Ich würde das auch nutzen. Das ist praktischer“, lobt Monika Schulte-Samuel den „guten Service“. Die beiden Frauen sind mit jungen Enkelkindern da: Die Schwedenecker Touristik hatte bei ihrem Angebot auch an Familien mit Kindern gedacht, die so die Chance auf einen Sonnenschutz am Hundestrand haben.

Eckernförde sorgt sich um unbeaufsichtigte Tiere

Strandkörbe am Hundestrand: Dieses Angebot ist zwar nicht einzigartig, aber doch eher selten. Kellenhusen, Grömitz und St. Peter-Ording bieten diesen Service zum Beispiel, ebenso Eckernförde. Auch hier liegt die Zahl der Sitzmöbel im einstelligen Bereich, auch hier haben einige den Strandkorb gleich die ganze Saison reserviert. Die Nachfrage sei hier allerdings auch „nicht so intensiv“, sagt der Eckernförder Touristikchef Stefan Borgmann.

Das sei ganz im Sinne des Tourismusortes. Denn Ziel des Angebots sei zumindest nicht, dass die Hundebesitzer es sich im Korb gemütlich machen und der Vierbeiner quasi unbeaufsichtigt am Strand umherläuft. Von weiteren Strandkörben am Hundestrand ist ihm in der Region nichts bekannt.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.