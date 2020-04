Große Schilder für den Mindestabstand

Schwedeneck/Strande

Zum Glück gebe es in Schleswig-Holstein ja keine Ausgangssperre, erklärt Manfred Mallon von der Touristik Schwedeneck. Weil aber bei Spaziergängen an der frischen Luft immer wieder Menschen aufeinandertreffen, gilt es auch dort „die derzeit wichtigste hygienische Grundregel einzuhalten: Abstand, Abstand und noch einmal Abstand“.

Zum Schutz vor Corona: Mindestens zwei Meter Abstand

Mindestens zwei Meter: Dafür werben die auffälligen Schilder nun in Schwedeneck. Tatsächlich gab es Hinweise von Einwohnern, dass das zum Beispiel am vergangenen Wochenende nicht immer beherzigt wurde. Während es am Strand leichter fällt, auf Distanz zu bleiben, wird es auf den meist schmalen Wanderwegen auf der Steilküste schnell mal eng.

Autos dürfen am Wochenende nicht auf die Bülker Huk

Das Ostseebad Strande hat am Freitagmorgen, wie angekündigt, die Durchfahrt zur Bülker Huk für Fahrzeuge gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt das Areal aber frei zugänglich. „Je nach Verhalten der Nutzer wird diese Sperrung am Montag wieder aufgehoben“, erklärt Bürgermeister Holger Klink.

Gleichzeitig wurden noch einmal Schilder auf der Promenade aufgehängt, die an das richtige Verhalten appellieren sollen. Sie zeigen mit markanten Bildern, was nicht erwünscht ist: Gruppen, die auf Tuchfühlung miteinander unterwegs sind und Bänke, auf denen Passanten gemütlich beieinander sitzen. Auch Strande wirbt für den Mindestabstand von zwei Metern.

Touristische Übernachtungen sind verboten

Am vergangenen Wochenende hatten Besuchermassen dort auf der Bülker Huk für Ärger gesorgt. Während sich die Menschen im Ort „tadellos“ verhalten hätten, seien die Zustände in Richtung Leuchtturm „alles andere als erfreulich gewesen“, kritisierte der Bürgermeister damals. So hätten dort auch Camper übernachtet, obwohl touristische Übernachtungen in Schleswig-Holstein längst verboten sind.

Holger Klink hofft nun für das Wochenende auf einen rücksichtsvollen Umgang der Menschen miteinander: „Denn eigentlich sind die notwendigen Regeln in diesen schwierigen Zeiten ganz einfach.“

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.