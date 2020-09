Schwedeneck

In Schwedeneck mit seinen über zehn Kilometern Küstenlinie zwischen Grönwohld und Stohl gibt es drei ausgewiesene Hundestrände: in den Ortsteilen Stohl, Jellenbek – und in Surendorf, östlich des Kurstrandes.

Beliebt bei Hundefreunden ist aber auch der Strandabschnitt westlich der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD). Bislang wurde das an diesem als Freistrand ausgewiesenem Bereich auch im Sommer toleriert, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen ( CDU).

Rechtlich ist das allerdings nicht erlaubt: Formal dürfen die Vierbeiner hier nur im Winterhalbjahr unterwegs sein – dann auch unangeleint. Denn die gesamte Schwedenecker Küstenlinie ist als sogenannter Sondernutzungsbereich ausgewiesen.

Schwedenecker Regelung strenger als Landesnaturschutzgesetz

Doch sollen die Schwedenecker Vorgaben zur Nutzung des Strandes strenger bleiben als jene des Landesnaturschutzgesetzes? Letztere erlaubt in diesem Bereich auch im Sommer Hunde am Strand: „So lange dort kein reger Badebetrieb“ herrscht, erklärt der Schwedenecker Bürgermeister. Das soll nun in der Kommunalpolitik diskutiert werden, im nächsten Bauausschuss.

Denn mittlerweile gibt es in Surendorf Konflikte um die bislang geduldeten Hunde, deren Besitzer auch immer mal wieder angesprochen werden. Zudem befahren manche Strandbesucher diesen Bereich mit sogenannten Fatbikes. Auch das ist – wie mit jedem anderen Fahrzeug – hier nicht erlaubt.

Besondere Tiere leben am Strand in Surendorf

Das Problem sei, dass mancher Hundebesitzer wohl vermutet, er dürfe mit seinem Vierbeiner hier unterwegs sein. Schließlich wird an dem Freistrand auch keine Kurtaxe bezahlt – anders als nebenan, am Surendorfer Kurstrand.

Allerdings gibt es in diesem Küstenabschnitt auch Bereiche, in denen besondere Vögel leben. So wurden im Frühjahr gleich zwei brütende Sandregenpfeifer-Paare in der Düne zwischen Surendorfer Kurstrand und Seebrücke der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 71 beobachtet.

Diese nisten in einer flachen Mulde am Boden, die vom Weibchen gescharrt wird. Mitunter wird die Vertiefung im Boden mit kleinen Steinen oder Muscheln ausgelegt. Auch Uferseeschwalben brüten in Kolonien an der Steilküste westlich der WTD: Darauf weisen mittlerweile mehrere neue Schilder hin.

Bürgermeister wünscht sich Klärung der Situation

Doch auch wenn diese Hinweise die Strandbesucher auf ein achtsames Verhalten in diesem Lebensraum hinweisen, wünscht sich Bürgermeister Sönke Paulsen eine Klärung der Lage. Entweder weise man das Areal an der Wasserkante künftig als Hundestrand aus. „Oder wir nehmen diesen Teil aus der Sondernutzung heraus.“

Denn, sagt Sönke Paulsen: „Als Laie ist so etwas wie eine Sondernutzung nicht erkennbar.“ Und gäbe es diesen in der Strandsatzung ausgewiesenen Bereich hier nicht, dürften hier auch im Sommer Hunde in einem gewissen Rahmen unterwegs sein: in jenem, den das Landesnaturschutzgesetz vorsieht. Was allerdings nicht gehe: dass unangeleinte Hunde im Dünenbereich herumlaufen: „Da kreucht und fleucht viel Getier.“

„Kontrollieren kann ich es nicht“, sagt Sönke Paulsen über diesen Strandabschnitt: Das sei nicht realistisch. Zwar ist ein Security-Dienst in diesem Corona-Sommer im Auftrag der Amtsgemeinden unterwegs.

In anderen Strandbereichen gibt ebenfalls Konflikte

Doch da geht es um andere Konflikte: Unterstützung bei Übernachtungskontrollen, Partys, Grillen und Übernachten direkt am Strand zum Beispiel. Das beschäftigt nicht nur Schwedeneck, sondern auch die anderen Strandgemeinden Strande und Noer.

Die Nutzung und das Verhalten am Strand ist eines von mehreren Themen im Bauausschuss Schwedeneck. Dieser tagt am Donnerstag, 3. September, ab 19 Uhr in Mißfeldts Gasthof in Krusendorf.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.