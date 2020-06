Schwerer Raub: Polizei sucht Zeugen

Eckernförde

Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt. Sie sollen am Freitag, 5. Juni, gegen 20 Uhr in die Imbiss-Stube an der Straße Hörst in Eckernförde eingedrungen sein und ihr Opfer brutal überfallen haben. Offenbar ging es um Geld.

Laut Staatsanwaltschaft Kiel kam es zu Faustschlägen ins Gesicht und Hieben mit einem Kantholz. Das Opfer wurde erheblich verletzt, unter anderem trug es einen Nasenbeinbruch davon. Es wurde im Krankenhaus behandelt.

Polizei fahndet nach Lieferwagen aus Dänemark

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind nicht bekannt. Deshalb werden Zeugen gesucht, die sich an dem Abend in der Nähe aufgehalten haben.

Außerdem sucht die Polizei nach einem älteren Lieferwagen. Es handelt sich um einen Fiat Ducato mit dem dänischen Kennzeichen CL92927.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Eckernförde unter Tel. 04351/89212650 oder 04351/9080 an.

