Ein Toter, zwei lebengefährlich und ein leicht Verletzter: Am frühen Nachmittag des Pfingstsonntags stießen auf der L 265 in Windeby bei Eckernförde drei Autos zusammen - mit fatalen Folgen. Das Unglück ereignete sich an der Abzweigung nach Kochendorf. Die Strecke war Stunden gesperrt.