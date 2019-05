Eckernförde

Die Steine wurden am Montag an den zuletzt bekannten Adressen in die Bürgersteige eingelassen. Der Anstoß für das Engagement Gunter Demnigs kam vom Runden Tisch gegen Rechts.

Unscheinbar und friedlich – wo die Steine heute liegen, weist nichts auf das Grauen hin, das Richard Vosgerau, Heinrich Otto, Helmuth Kock und Hermann Ivers sowie Otto und Hilde Faehse widerfuhr. Alle fanden den Tod unter den Nazis oder nach ihrer Flucht.

Zehn mal zehn Zentimeter große Steine

Um daran zu erinnern, sind die zehn mal zehn Zentimeter großen Stolpersteine in die Bürgersteige der Hasenheide, der Mühlenstraße, des Saxtorfer Wegs und der Gudewerdtstraße eingelassen worden.

Den Anfang machte am Montag jedoch die Marienstraße 3. Dort hatte Hermann Ivers gewohnt, der Mitglied in der Kommunistischen Partei war und Widerstand gegen das Regime leistete. Er starb im Alter von 49 Jahren in Haft. Ivers’ Schicksal ist auf der Messingoberseite des Steins in Stichworten zu lesen.

Schülerinnen legten weiße Rosen nieder

„Wir wollen die Erinnerung nutzen, damit so etwas nie wieder passiert“, sagte Horst Kunze vom Eckernförder Runden Tisch gegen Rechts während einer kurzen Ansprache, nachdem der Stein gelegt war. Zwar lebt inzwischen eine andere Familie in dem Haus, doch Kunze konnte einige Nachfahren von Hermann Ivers begrüßen.

Schülerinnen aus der siebten Klasse der Gudewerdtschule legten weiße Rosen nieder. Sie haben die Patenschaft für den Stolperstein übernommen und beschäftigen sich im Unterricht mit der „grausamen Geschichte“, wie es Horst Kunze ausdrückte. Auch die Richard-Vosgerau-Schule, die Peter-Ustinov-Schule, die Waldorfschule, die Fritz-Reuter-Schule und die Sprottenschule beteiligen sich auf diese Weise an dem Projekt.

Anstoß kam vom Runden Tisch gegen Rechts

Der Anstoß für die Verlegung der Stolpersteine kam vom Runden Tisch, einer von den Gewerkschaften unterstützte freie Zusammenkunft von rund 20 Bürgern, die sich vor sechs Jahren gegründet hat. Die Schicksale der Opfer zu erforschen habe eine Menge Recherchearbeit erfordert, so Albert Leuschner vom Runden Tisch.

Zudem habe es einige Zeit gedauert, einen freien Termin bei Gunter Demnig zu bekommen. Der Künstler hat seit 1992 bereits tausende Stolpersteine in Deutschland und einigen weiteren Ländern Europas verlegt.

Hasenheide 5: Richard Vosgerau

Einer der sechs Eckernförder Stolpersteine erinnert an einen bekannten Sohn der Stadt: Richard Vosgerau nahm „eine führende Stellung in der örtlichen Sozialdemokratie ein“, teilt der Runde Tisch gegen Rechts mit. Der am 28. Mai 1889 geborene Vosgerau war Vorsitzender der SPD Eckernförde sowie Gewerkschaftssekretär.

1933 verbrachte der Politiker mehrere Monate in Schutzhaft, nach dem 20. Juli 1944 wurde er ins Konzentrationslager Neuengamme verschleppt. Vosgerau starb am 3. Mai 1945 zusammen mit etwa 7000 weiteren Häftlingen beim britischen Fliegerangriff auf die Schiffe „Cap Arcona“ und „Thielbeck“ in der Neustädter Bucht. Die Briten bombardierten diese Ziele damals irrtümlich.

Mühlenstraße 25: Heinrich Otto

Der Eckernförder Fischer Heinrich Otto wurde im Dezember 1940 mit 52 Jahren im KZ Dachau ermordet. Er war bereits 1936 verhaftet worden. Otto war Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands ( KPD) und hatte Kontakte zu Antifaschisten im Ausland unterhalten.

Er transportierte auf seinem Kutter Schriften des Widerstands von Dänemark nach Eckernförde, die in Schleswig-Holstein und Hamburg verteilt wurden. Außerdem brachte Otto Politemigranten über See nach Dänemark.

Saxtorfer Weg 16: Otto und Hilde Faehse

Zwei Stolpersteine erinnern am Saxtorfer Weg 16 an das Ehepaar Faehse. Otto Faehse war als Mitglied der KPD Gemeindevertreter in Borby, als er 1933 verhaftet wurde. Er kam 1934 frei, emigrierte in die Sowjetunion. „Im März 1938 wurde er in Rostow am Don im Rahmen des stalinistischen ,großen Terrors’ verhaftet. Er starb am 25. Oktober 1941 in Haft“, informiert der Runde Tisch.

Seine Frau Hilde folgte ihm mit den beiden Töchtern in die Sowjetunion und wurde 1942 zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt. Was mit ihr und den Kindern geschah, ist unbekannt.

Gudewertstraße 32 (ehemals Hinterstraße): Helmuth Kock

Helmuth Kock kam ebenfalls unter unklaren Umständen in der Sowjetunion ums Leben, nachdem er als Emigrant 1937 verhaftet worden war. Kock war KPD-Mitglied.

Marienstraße 3: Hermann Ivers

Hermann Ivers „nahm eine führende Rolle im illegalen Widerstand gegen die Nazidiktatur in Eckernförde ein“. Ivers, ebenfalls Mitglied der KPD, wurde 1936 zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. In Bremen-Oslebshausen „starb er am 3. März 1942 an den Folgen pseudo-medizinischer Experimente“, heißt es beim Runden Tisch gegen Rechts.

