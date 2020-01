Es war ein großes Spritzen und Platschen. Geschätzt 100 Wasserfreunde waren am Neujahrstag heiß auf die kalte Ostsee und stürzten sich in Eckernförde zum Anbaden in die Fluten. Während die Teilnehmerzahl etwa die des Vorjahres war, nahm die Zuschauerzahl deutlich zu.