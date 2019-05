Eckernförde

Die 23 Jahre alte Bootsbauerin gehört zum 13 Mitglieder zählenden Team des SCE-Bootes, dessen Segler nicht nur aus dem Norden, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Die passionierte Seglerin ist in Düsseldorf geboren, lebt seit vier Jahren in Eckernförde. In Kappeln hat sie ihre Bootsbauerlehre absolviert, wo sie jetzt als Gesellin bei der Werft Jan Brügge arbeitet. Leistungssegeln und Bootsbau – „das verträgt sich sehr gut“, sagt Charlotte. Schließlich müsse man um die Wichtigkeit der einzelnen Bauteile wissen.

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Seit frühester Kindheit zog es sie aufs Wasser. Mit sieben Jahren machte sie ihren Jüngstenschein im Opti. Vor zwölf Jahren begann sie mit dem Regattasegeln, war erfolgreich in der 420er-Jolle und der Europe und nahm sogar an Welt- und Europameisterschaften teil. Weil die Eltern öfters ihren Urlaub in Eckernförde verbrachten, entstand der Kontakt zum SCE, in dem sie eine neue segelsportliche Heimat fand. Der Sprung zum Bundesliga-Segeln war dagegen einem Zufall geschuldet. „Ich bastelte privat an einem Boot, da kamen die Jungs mit der J/70 reingefahren“, erinnert sich Charlotte. Damals war das Clubboot ganz frisch aus der Schweiz geholt worden. „Ich hab’ sie angesprochen, ob sie noch jemanden bräuchten. Und sie sagten: Cool, wir sind nur drei Leute zum Probesegeln.“ Segelklamotten organisiert, und schon war die neue Seglerin an Bord. „Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort“, sagt sie.

Über Ostern war Eckernförde Trainingszentrum der J/70

Das war vor drei Jahren. Heute ist Charlotte Steuerfrau im Team des SCE-Bootes. Und hat sich behauptet: Vergangenes Jahr schaffte die Crew den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga – auch wenn am Ende ein bisschen gekämpft werden musste. Am Wochenende startete in Starnberg die neue Saison. Für 2019 hat sich das SCE-Team einen sicheren Platz in der Liga vorgenommen. Über Ostern war Eckernförde Trainingszentrum der J/70. Neun Boote, überwiegend aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, kreuzten über die Bucht. Die Rückmeldungen der Vereine waren so gut, dass eine Wiederholung in Aussicht steht. „Es gab sogar die Bitte, hier einmal eine Bundesliga-Veranstaltung auszurichten“, sagt die 23-Jährige. Da gehören dann insgesamt 18 Boote dazu.

Im Urlaub geht es zur Abwechslung auch mal in die Berge

Fünf Bundesliga-Regatten verteilen sich über das Jahr und über ganz Deutschland. Nicht bei jeder ist Charlotte mit dabei. So fuhren am Wochenende Jens Marten (Steuermann), Justus Braatz, Mats Kampen und Hannes Marten zum Starnberger See. „Die Crew ändert sich, je nachdem, wer wann Zeit hat“, erläutert die Seglerin, die stattdessen am Wochenende vor Kiel zur Maior-Regatta antrat – und gewann. Und hat sie selbst noch Zeit zwischen Leistungssegeln und Beruf? Voriges Jahr ging es zur Abwechslung im Urlaub mal in die Berge. Doch das Segeln lässt Charlotte nicht los: Sie möchte sich die Jacht ihres Großvaters für Fahrten herrichten. „So ein Projekt ist bootsbauertypisch“, sagt sie mit einem Lächeln.

