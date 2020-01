SCE richtet zwei Weltmeisterschaften aus

Eckernförde

Neben Traditionswettfahrten wie Aalregatta, Eck-Days und Eckernförder Eichhörnchen erhält der SCE internationalen Besuch. Anfang Juli richtet der Club den Goldpokal der Nordischen Folkeboote aus, die inoffizielle Weltmeisterschaft dieser Bootsklasse. Mitte August ist die Eckernförder Bucht Austragungsrevier für die Weltmeisterschaften im Musto Skiff. „Die Vorbereitungen sind umfangreich“, sagte Rothkamm. Das werde nicht ohne ehrenamtliche Beteiligung gehen, hofft er auf eine breite Mitglieder-Unterstützung für die Regatta- und Clubveranstaltungen.

Vize-Europameisterin im Trainerstab

Einen Schwerpunkt setzt der SCE bei der Nachwuchsförderung. Dafür ist eine schnelle 29er-Jolle angeschafft worden, eine Skiff-Jugendbootklasse. Ein zweites Boot soll folgen, der Aufbau einer Trainingsgruppe in dieser Saison beginnen. „Die 29er-Klasse wird mit Begeisterung angenommen“, freute sich Rothkamm. Auch der Trainerstab für die Jugendabteilung wurde erweitert. Mit dabei ist Alisa Engelmann, die in diesem Jahr in der 49er-FX-Klasse Vize-Junioren-Europameisterin wurde.

Pläne für eine sechste Halle

Für seine Jachten plant der SCE eine sechste Halle. 40 Bewerber für einen überdachten Winterplatz stehen auf einer Warteliste. Ob die Halle tatsächlich gebaut wird, sollen die Mitglieder am 20. März in der Generalversammlung entscheiden. Brücken schlägt der Club weiterhin zwischen Sport und Kultur. Auch in 2020 werden SCE-Skipper junge Musiker der internationalen Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musik Festivals für einen Kurztörn mit an Bord nehmen. Von deren Leiterin kam bereits ein dickes Dankeschön.

Petra Biederman gibt "Verklicker" ab

Einen Extra-Applaus gab es auf dem Neujahrsempfang für Petra Biedermann, die nach 18 Jahren die Gestaltung der Vereins-Zeitschrift „Verklicker“ abgibt. Was 2002 mit einem 24-Seiten-Heft begann, hat sich inzwischen zu einem 132 Seiten starken Werk gemausert, das die rund 700 Mitglieder über die Vereinsarbeit und Segelerlebnisse informiert. Vor dem Hintergrund jüngster Unstimmigkeiten im Club rief Kommodore Klaus Buß dazu auf, in ein ruhiges Fahrwasser zurückzukehren. Unterschiedliche Auffassungen gehörten zur Debatten-Kultur, sagte er. Nur müsse man vernünftig miteinander reden.

SCE als sportliche Visitenkarte der Stadt

Bürgervorsteherin Karin Himstedt bezeichnete den SCE als segelsportliche Visitenkarte der Stadt Eckernförde. Der Club sei bekannt für seine erfolgreiche Jugendarbeit und der Seglerball am 1. Februar stelle ein gesellschaftliches Highlight im Ostseebad dar. Das ehrenamtliche Engagement des Clubs verdiene Respekt, betonte sie.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier