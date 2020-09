Groß Wittensee

Ein Sprung in den Wittensee und Wasserspritzen gehört für die zwölf Viertklässler dazu, wenn sie zum Segeltraining kommen. Mit Trainerin Nike Ehmsen vom Wassersportclub am Wittensee (WSCW) machen sich die Schüler Jakob Bielfeldt (9) und Paul Lawrenz (9) daran, ihren Optimisten fertig zu machen. Vom Ufer ziehen die Kinder ihre Jolle auf dem Steg ins Wasser. Anschließend lernen sie bei ihrem siebten und letztem Segeltraining am Monta , wie sich auf bei absoluter Windstille auf dem See gut Fahrt machen lässt. Denn zur Freude der Kinder lässt sie Trainer Andreas Timm die Boote mit Leinen verbinden und zieht sie mit seinem Motorboot im Schlepp.

„Den Kindern macht es sichtlich Spaß“, stellt Thomas Niggemann fest. Denn Freude am Sport will der LSV-Geschäftsführer für Breitensport sowie Vereins- und Verbandsentwicklung über das Projekt verbreiten. „Es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, findet er: „Die Vereine können Mitglieder werben. Die Schulen können attraktive Angebote machen, was insbesondere beim Aufbau von Offenen Ganztagsschulen wichtig ist. Und die Kinder bekommen die nötige Bewegung.“

„Beim Sport entwickeln Kinder Teamfähigkeit“

Das Projekt „Schule + Verein“ läuft über 20 Jahr. Der LSV unterstützt die Übungsleiter der beteiligten Klubs in den schulischen Arbeitsgemeinschaften mit zehn oder fünf Euro pro Unterrichtseinheit zu je 45 Minuten. 200.000 Euro werden pro Jahr investiert: 70.000 Euro bringt der LSV auf. 60.000 Euro kommen als Fördergeld vom Landesbildungsministerium und 70.000 Euro als Spende von den Sparkassen Schleswig-Holsteins und der AOK Nord-West. „Beim Sport entwickeln Kinder Teamfähigkeit“, begründet Volker Rülke von der Förde-Sparkasse die Unterstützung.

Rekord: 530 Kooperationen im Schuljahr 2020/21

„Es ist das erste Projekt, das wir in der Corona-Zeit vorstellen. Wir zeigen: Wir sind noch da!“, so Niggemann. Dafür wurde im Projekt auch einiges getan: „Die Antragsfrist wurde ausgesetzt. Wir kommen so auf 530 Kooperationen im Schuljahr 2020/21. Das ist ein neuer Rekord.“

Zur Bestmarke trägt auch die Schule Borgstedt bei. „Während des Lockdowns dachten wir über neue Angebote nach. Von einer anderen Schule hörten wir vom Projekt, bei dem der WSCW schon vorher mitgemacht hat“, erzählt Schulleiter Michael Jaekel. Er fragte beim WSCW an, fand Zustimmung und erhielt auch bei einer Elternumfrage positive Resonanz. „Für 30 unserer 120 Schüler wurde Interesse signalisiert. Wir werden versuchen, auch 2021 in die Förderung zu kommen“, kündigt er an.

„Wir beteiligen uns seit drei Jahren mit der örtlichen Schule am See am Projekt. Von neun Schülern in 2019 segeln jetzt drei im Verein“, zieht die 2. Vorsitzende Katrin Wendt eine positive WSCW-Bilanz. 43 der 530 Projekt-Kooperationen laufen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Kreisschulsportbeauftragter Wolfgang Sass und der stellvertretende KSV-Vorsitzende Joachim Sievers unterstützen das Projekt. Im Kreis gibt es 90 Schulen und 306 Vereine.

