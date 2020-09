Sehestedt

Zur Gedenkstunde ab 18 Uhr waren Ralf Kähler und Thomas Ehlers in schottischer Kleidung gekommen. „Wir sind in Absprache mit den Schotten stellvertretend hier“, erklärte Kähler. Der 58-Jährige ist Schirmherr der Whisky-Society Glasgow-Sehestedt. In der Gesellschaft werden die nach dem Unglück entstandenen Freundschaften zwischen Schotten und Deutschen gepflegt.

Ertrunkene Schotten sprangen 1974 mit Fallschirm in den Nord-Ostsee-Kanal

Beim Nato-Manöver Bold Guard am 11. September 1974 waren sechs schottische Fallschirmspringer irrtümlich im Nord-Ostsee-Kanal gelandet und ertrunken. Ein Gedenkstein im Südteil Sehestedts erinnert an das Unglück. Alexandra Koop ( SPD), Vorsitzende des Kultur-, Sozial- und Jugendausschusses, bedauerte, dass erstmals keine Schotten kommen konnte. Allerdings verlas sie einem Brief von Jim Carry, der sonst zur Besucherdelegation gehörte. Außerdem simste sie sofort Fotos der Feier nach Schottland, sodass dennoch der Gemeinschaftsgeist gepflegt wurde.

Anzeige

Eine Abordnung der Feuerwehr war vor dem Denkmal angetreten. Sehestedts Pastorin Johanna Zedlitz erinnerte daran, dass schon in der Bibel dazu aufgefordert werde, Lasten gemeinsam zu tragen. Nach der Kranzniederlegung klang das Gedenken mit einem gemeinsamen Abendessen aus.

Weitere KN+ Artikel

Nachrichten aus der Region Eckernförde