Großkönigsförde - Ein Dorf wird zur Baustelle Diese Aussage ist für eine Großbaustelle nicht selbstverständlich: „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Niels Böge über die Vorarbeiten für die geplantes Erweiterung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) in Großkönigsförde. Sichtbares Zeichen: Der Parkplatz mit 72 Stellflächen ist schon so gut wie fertig.

Von Rainer Krüger

Durch das Verlegen von Geotextilien konnte Niels Böge bei den Vorarbeiten zur Kanalverbreiterung in Großkönigsförde am Bodenaustausch und damit an den Kosten sparen. Quelle: Rainer Krüger