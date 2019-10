In Gettorf sind Pflegeplätze knapp

Gettorf

„Das Problem ist noch nicht erkannt in der Politik“, sagt Streiter. Die Gemeinde hatte vor Kurzem eine Bestands- und Bedarfsanalyse in Bezug auf Betreuungsformen für Senioren, die von Kranken- und Pflegekassen getragen werden, durch das externe Institut Curacon fertigen lassen.

Dies Analyse leitet aus der demografischen Entwicklung ab, dass voll- und teilstationäre Einrichtungen nicht zu empfehlen seien. Hingegen müsse der ambulante Bereich ausgebaut werden.

Begründungen lauten unter anderem: Im stationären Bereich seien die Anschubkosten zu hoch (siebenstellig). Er sei zu personalintensiv vor dem Hintergrund des Mangels an Pflegekräften, und er sei mit weniger als 100 Plätzen wirtschaftlich riskant. Zudem gebe es die Konkurrenzsituation mit Kiel und Eckernförde.

Pflegeeinrichtung in Gettorf und im Wohld gibt es Wartelisten

Streiter und seine Kollegen haben in der Praxis ganz andere Erfahrungen gemacht.

„Es gibt in stationären Einrichtungen lange Wartelisten. Unsere Seniorenwohnanlage am Park mit 86 Plätzen, die heute die Brücke als Träger betreibt, ist mittlerweile bis auf zwei Fälle komplett mit Menschen belegt, die mit ambulanter Pflege zu Hause nicht mehr klarkommen“, sagt der 78-Jährige.

Demgegenüber würden rund 200 Menschen ambulant betreut, „und hier leisten alle Pflegedienste eine tolle Arbeit“.

„Es gibt aber auch in den Pflegeheimen der Umgebung, nicht nur in Gettorf, Wartelisten für Menschen mit hohem Pflegegrad“, betont er. „Gettorfer, die hier auch im hohen Alter in der Nähe bleiben möchten, müssen Plätze weit entfernt annehmen."

Der Seniorenbeirat Gettorf hat die Lebenswirklichkeit im Blick

Aus eigener Erfahrung berichtet er: Eine Bekannte bekam nur in Kiel-Dietrichsdorf noch einen Platz. Für die Familie, die hier ansässig ist, sei das ebenfalls eine Härte.

Streiter: „Ich sehe die Realität bei Gleichaltrigen oder noch Älteren: Die ambulante Unterstützung funktioniert bei höherem Pflegegrad oft noch, solange der Ehepartner mitbetreuen kann. Ist das nicht mehr der Fall, muss es die stationäre Betreuung oder mindestens die Tagespflege sein.“

Die Situation werde sich in Gettorf und im Wohld weiter verschärfen, rechnet er vor. Dabei stützt er sich auf die Zahlen, die auch Curacon zugrundelegt, aber schlussendlich anders bewertet.

Demnach wächst die Gruppe der über 65-Jährigen in Gettorf wie kreisweit bis 2030 pro Jahr um 1,7 Prozent, während die Gesamtbevölkerung jährlich um 0,2 Prozent abnimmt. Somit steigt auch der Anteil der potenziell auf Pflegeleistungen Angewiesenen.

Die Zahl der Hochbetagten steigt prozentual am meisten

Die Zahl der Hochaltrigen über 80 Jahre wird für Gettorf mit einer jährlichen Steigerung um 5,1 Prozentpunkt angenommen.

„In sehr hohem Alter ist der Bedarf stationärer Pflege um so wahrscheinlicher. Schon heute werden schon 24 Prozent aller Pflegebedürftigen in Heimen versorgt“, unterstreicht der Seniorenbeirat. „Vorsorglich ins Altenheim zu ziehen, um später hier gut versorgt zu sein, ist heute gar nicht mehr möglich.“

Folglich heißt es in dem Papier, das der Beirat auf Antrag von Streiter am Dienstag verabschiedet hat: „Wir bitten Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank, alles Erforderliche in die Wege zu leiten, damit die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Bau einer neuen Wohn- und Pflegeeinrichtung fassen kann."

Mehrbedarf an Pflegeplätzen in Gettorf ist bis 2030 berechnet

Der steigende Bedarf für eine weitere stationäre Einrichtung ergebe sich unter anderem gerade aus der demografischen Entwicklung in Gettorf und im Dänischen Wohld.“

Die Anlage soll auch Tages- und Kurzzeitpflegeplätze haben. Insgesamt geht der Beirat, der ein von Senioren gewähltes Gremium der Gemeinde ist, bis 2030 von einem Mehrbedarf von mindestens 100 Plätzen aus.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.