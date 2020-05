Die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 sollte Klaus Ruge aus Eckernförde nicht mehr erleben. Der 17-Jährige war kurz zuvor in die Wehrmacht eingezogen worden. Sein Bruder Bernd Ruge (81) erinnert sich im Gespräch mit zwei Abiturienten der Jungmannschule. Teil 6 der Serie "75 Jahre Kriegsende".

Die männlichen Abiturienten der Eckernförder Jungmannschule wurden ab 1943 als Marinehelfer an der Flugabwehrkanone Hemmelmark eingesetzt. Auch Bernd Ruges Bruder Klaus musste dort Dienst tun. Kurz vor Kriegsende schickte die Wehrmacht Klaus noch an die Front in Berlin, was er nicht überlebte. 75 Jahre später erinnert sein Bruder Bernd sich an die Geschehnisse. Quelle: Archiv Jungmannschule